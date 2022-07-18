В Селивановской центральной районной больнице появился современный ЛОР-комбайн

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Новый многофункциональный комплекс – неотъемлемый инструмент оториноларингологии 21 века. С его помощью доктор проводит лечение и диагностику заболеваний уха, горла и носа. Специализированная техника сочетает в себе различные насадки, распыляющую систему, устройство для нагрева инструментария и другие функциональные возможности.

«Это долгожданное и очень важное событие для нашего района – и для врача-отоларинголога, и для пациентов с заболеваниями ЛОР-органов. Техническое переоснащение узкопрофильного кабинета значительно повысило доступность этой специализированной медпомощи. И что немаловажно, лечебные манипуляции теперь проходят безболезненно и максимально комфортно», – сообщил главный врач учреждения Евгений Дунаев.