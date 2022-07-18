Предприниматель из Кольчугино приобрел больше 3 тысяч немаркированных сигарет

Индивидуальный предприниматель из Кольчугино приобрел более 3 тысяч немаркированных табачных изделий различного наименования, перевез их в арендуемый им торговый павильон , незаконно хранил и продавал. Всего у него было изъято немаркированных сигарет на сумму более 380 тысяч рублей, сообщает областная прокуратура.

Возбуждено уголовное дело по статье "приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере".

Недобросовестному предпринимателю может грозить максимальное наказание до 3-х лет лишения свободы со штрафом до 120 тысяч рублей.