Владимирское отделение "Народного фронта" осталось без руководителя

Виктория Дериписко. Фото регионального отделения ОНФ

15 июля стало последним рабочим днем руководителя регионального отделения "Народного фронта" Виктории Дерипаско. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь ОНФ Михаил Мойсеянчик. Виктория Дерипаско теперь займется госслужбой в Москве.

- В течение двух недель в Москве должны назначить нового руководителя. До этого времени пост руководителя будет свободен, - отметил Михаил Мойсеянчик.

Виктория Дерипаско возглавила региональное ОНФ четыре года назад, сменив на посту Сергея Сливина, у которого закончился контракт.