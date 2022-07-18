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Общество18 июля 2022 9:56

Владимирское отделение "Народного фронта" осталось без руководителя

Виктория Дерипаско уезжает в Москву
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Виктория Дериписко. Фото регионального отделения ОНФ

Виктория Дериписко. Фото регионального отделения ОНФ

15 июля стало последним рабочим днем руководителя регионального отделения "Народного фронта" Виктории Дерипаско. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь ОНФ Михаил Мойсеянчик. Виктория Дерипаско теперь займется госслужбой в Москве.

- В течение двух недель в Москве должны назначить нового руководителя. До этого времени пост руководителя будет свободен, - отметил Михаил Мойсеянчик.

Виктория Дерипаско возглавила региональное ОНФ четыре года назад, сменив на посту Сергея Сливина, у которого закончился контракт.