Во Владимир прибудут мощи преподобного Сергия Радонежского

В 2022 году проходит всероссийское празднование 600-летия обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского. 12 июня из Свято-Троицкой Сергиевой лавры началось принесение ковчега с мощами преподобного Сергия Радонежского в епархии Русской Православной Церкви.

В принесении мощей примут участие, по меньшей мере, 50 епархий. Крестный ход охватит не только Россию, но и Беларусь, и Казахстан

Мощи прибудут во Владимир 24 июля. Встречать ковчег с мощами будут в 10.30 в Успенском соборе. Там святыня пробудет в течение двух дней.