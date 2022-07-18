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Общество18 июля 2022 7:30

Житель Владимира, страдающий от рака, отсудил у облздрава 260 тысяч рублей

Эти деньги он потратил на лекарства
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

В городскую прокуратуру обратился житель Владимира. Он пояснил, что страдает онкозаболеванием, в связи с чем подлежит бесплатному обеспечению лекарствами.

По жизненным показаниям ему рекомендован препарат «Мекинист». Поликлиникой по месту жительства в департамент здравоохранения региона направлена заявка на выделение дополнительного финансирования для обеспечения пациента лекарственным препаратом.

-Своевременных мер по закупке препарата департаментом не принято. В связи с этим, опасаясь за жизнь и здоровье, заявитель был вынужден приобретать лекарство самостоятельно, затратив сумму свыше 260 тысяч рублей, - сообщает областная прокуратура.

По результатам проверки прокурор обратился в Октябрьский районный суд с заявлением о взыскании в пользу пациента денежных средств, которые затрачены на приобретение лекарственных препаратов, а также компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковое заявление. Исполнение решения суда находится под контролем прокуратуры.