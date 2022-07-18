В "Александровской слободе" нашли пластику с ларца Ивана Грозного

Археологи впервые обнаружили в "Александровской слободе" фрагмент костяной пластины, предположительно, от ларца Ивана Грозного. Это уникальный предмет для всех археологических памятников Московского царства. Об этом сообщило ТАСС.

- Предварительно, пластинку датируют второй половиной XVI века, скорее всего, эта пластинка использовалась как накладка ларца, предположительно, из обихода вещей царя Ивана Грозного, или его ближайшего окружения, потому что сюжет о милостивом блуднике становится очень популярным в XV-XVI веке, его начали изображать на иконах Страшного суда, - цитирует ТАСС главного хранителя музея-заповедника Елену Жилкину

В музее-заповеднике с середины 2000 годов проводит раскопки Древнерусская археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа под руководством Сергея Томсинского. На днях археологи передали в музей две уникальные находки, которые к осени разместят в экспозиции "Государев двор в Александровской слободе".