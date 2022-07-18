Во Владимирской области ограничили движение по трем ремонтируемым мостам

Владимирский "Упрадор" сообщил, что в данный момент на трех мостах региона ведутся ремонтные работы. Из-за этого там вынуждены были ограничить движение. Кстати, все мосты служат единственным средством транспортной доступности малых сел и деревень.

На мостовом переходе через реку Бачевка разбируют одну из полос. Речь идет об участке "км 20+560" дороги "Александров – Бакино – Мячково – Новоселка – «Колокша – Верхние Дворики" в Александровском районе Владимирской области.

На мостовом переходе через реку Пыжовик разобрана левая сторона моста, забетонированы насадки береговых и промежуточных опор, смонтированы плиты пролетных строений. Речь идет об автомобильной дороге "Волга — Сарыево – Шустово – Крутовка – Мстера" в Вязниковском районе.

Последний ремонтируемый мост - это мост через реку Рпень на дороге "Владимир – Юрьев-Польский — Горицы" в Суздальском районе. Здесь также разобрана одна сторона, идет армирование береговых и промежуточной опор.