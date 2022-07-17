В Гусь-Хрустальном районе в результате крупного пожара сгорел жилой дом

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о пожаре в одноэтажном жилом доме поступила на пульт диспетчеров пожарной охраны 17 июля в 01.44. ЧП случилось в доме №3 по улице Красный Октябрь.

На место возгорания немедленно выехали 17 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах.

К сожалению, вызов оказался поздним, поэтому к моменту приезда первых расчетов дом был полностью охвачен огнем. При этом пламя угрожало перекинуться на два соседних дома.

В результате сотрудники МЧС локализовали и ликвидировали пожар, выгоревшая площадь составила 600 квадратных метров. Горящая постройка оказалась полностью уничтожена. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС приступили к установлению причин пожара.