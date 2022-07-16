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Общество16 июля 2022 13:12

В Суздальском районе медицинскую сестру оставили без «ковидных» выплат

Женщине пришлось идти на поиск правды в прокуратуру
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Суздальского района провело проверку по обращению местной жительницы, работающей в поликлинике поселка Боголюбово.

В ходе проверки было установлено, что работницу на время болезни коллеги перевели на должность медсестры участкового терапевта. При этом в январе-феврале, согласно табелю учета рабочего времени, она оказывала медпомощь и людям с коронавирусной инфекцией, однако причитающихся «ковидных» выплат ей не начислили.

По итогам проверки руководству Суздальской районной больницы, чьим подразделением является поликлиника поселка Боголюбово, было внесено представление. По итога мего рассмотрения выплата медсестре была произведена.