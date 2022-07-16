В Вязниках женщина-водитель повторно была задержана за нетрезвую поездку

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях дознаватели полиции Вязниковского района возбудили уголовное дело на местную жительницу, которая повторно была задержана за поездку за рулем в состоянии опьянения.

Автомобиль марки «Пежо» под управлением 29-летней дамы был остановлен на улице Клубная. В ходе проверки инспекторы заметили, что женщина-водитель находится в нетрезвом виде. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили догадку.

Также в ходе разбирательства было установлено, что ранее ее уже привлекали за то же самое к административной ответственности, так что в итоге было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время расследование продолжается.