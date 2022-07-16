В Кольчугинском районе местного жителя задержали за хранение гранаты

Как сообщает прокуратура Владимирской области, заместитель Кольчугинского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств.

По версии следствия, мужчина обнаружил в гараже своего умершего отца боевую гранату РГД-5, являющуюся боеприпасом ближнего боя, а также взрыватель к ней.

Опасную находку он забрал себе и хранил дома в погребе, пока об этом не узнали сотрудники полиции и регионального УФСБ.

В ходе следствия мужчина свою вину полностью признал и раскаялся. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Кольчугинский городской суд.