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Происшествия16 июля 2022 9:23

В Кольчугинском районе местного жителя задержали за хранение гранаты

Материалы уголовного дела направлены в суд
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, заместитель Кольчугинского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств.

По версии следствия, мужчина обнаружил в гараже своего умершего отца боевую гранату РГД-5, являющуюся боеприпасом ближнего боя, а также взрыватель к ней.

Опасную находку он забрал себе и хранил дома в погребе, пока об этом не узнали сотрудники полиции и регионального УФСБ.

В ходе следствия мужчина свою вину полностью признал и раскаялся. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Кольчугинский городской суд.