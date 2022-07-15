В Меленках женщина обвиняется в убийстве сожителя из-за сцены ревности

Как сообщает прокуратура Владимирской области, 23 апреля мужчина и женщина находились дома, где вместе пили алкоголь. Через некоторое время на почве ревности между ними началась перепалка, которая вскоре переросла в обмен взаимными оскорблениями.

По версии следствия, в какой-то момент мужчина, будучи законным хозяином квартиры, принялся толкать подругу, требуя от нее покинуть дом.

Женщине стало обидно, в связи с чем она отправилась на кухню, взяла там кухонный нож и ударила гражданского супруга в грудь. От полученной травмы мужчина скончался в течение получаса.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. В скором времени его начнет рассматривать Меленковский районный суд, куда оно поступит в ближайшее время с утвержденным обвинительным заключением.