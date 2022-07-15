Во Владимире глава потребительского кооператива похитил 71 миллион рублей

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, по подозрению в хищении 71 миллиона рублей задержан руководитель потребительского кооператива.

По версии следствия, 62-летний житель столицы в 2018 и 2019 годах привлекал деньги владимирцев, обещая им высокий доход с минимальным риском. При этом пайщикам председатель рассказывал, что кооператив успешно работает в Московской, Тверской областях, в Севастополе и в регионах страны.

Затем была реализована схема, по которой между кооперативом, самим председателем и несколькими подконтрольными ему фирмами был заключен ряд договоров займа. При этом обязательства по ним изначально оказались невыполнимыми, зато председатель получил 71 миллион рублей.

Суд 14 июля избрал мужчине в качестве меры пресечения заключение под стражу. Расследование уголовного дела по факту особо крупного мошенничества продолжается.