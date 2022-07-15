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Происшествия15 июля 2022 6:55

В Юрьев-Польском местный житель похитил с фермы трех поросят

Однако на улице он попался сотрудникам уголовного розыска
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Юрьев-Польского района возбудили уголовное дело на 48-летнего местного жителя, подозреваемого в краже животных.

Вечером 6 июля сотрудники уголовного розыска заметили на одной из улиц райцентра знакомого им ранее судимого гражданина, который тащил тяжелые мешки. Оперативники остановили мужчину и попросили предъявить их содержимое.

Внутри оказались три поросенка, которых, по признанию самого задержанного и по версии следствия, он похитил с территории фермерского хозяйства, в котором незадолго до этого работал.

Следствие установило, что после увольнения бывший сотрудник оставил себе ключ от помещения фермы, которым затем и воспользовался — пока никого из работников не было, юрьевпольчанин открыл бокс, стащил оттуда трех маленьких поросят и был таков. Общая сумма ущерба составила 19 тысяч рублей.

Сам мужчина свою вину признал, поросят уже вернули законным хозяевам.