В Богослово сгорел частный дом

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

14 июля в 12.50 поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по адресу: Суздальский район, с. Богослово, ул. Северная, д. 16. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно и на момент прибытия подразделений горела кровля дома. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 120 квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка, строительные конструкции и имущество дома. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.