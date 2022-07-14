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Происшествия14 июля 2022 10:12

Во Владимире эвакуировали больницы, детские сады и предприятия

Также людей выводили из зданий вокзалов
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщают жители Владимира, одновременно в нескольких медицинских учреждениях, включая Областную клиническую больницу и некоторые поликлиники, состоялась эвакуация персонала и посетителей.

Кроме того, на улицу выводили детей и сотрудников нескольких детских садов, а также гостиниц и зданий государственных органов.

По словам самих владимирцев, всему виной анонимные сообщения о якобы минировании. В региональном главке полиции информацию об этом не комментируют.

Напомним — утром сообщение об эвакуации одним из первых поступило из поликлиники на улице Токарева.

Как отметил наш собеседник во властных структурах, в целом за день по городу произошло несколько десятков ложных сообщений подобного рода. Эвакуировали в итоге даже администрацию Владимирской области. К счастью, ни один факт угрозы не подтвердился.