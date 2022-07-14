Экс-врио заместителю губернатора Григорию Вишневскому продлили арест

Бывшему врио заместителя губернатора Владимирской области Григорию Вишневскому снова продлили срок содержание под стражей. Теперь до 14 сентября. На этом настаивал следователь по особо важным делам первого отдела СУ СК РФ по Владимирской области.

В СИЗО Вишневский находится с ноября 2021 года. Его обвиняют во взяточничестве. По версии следствия, он получил деньги, а также услугу имущественного характера на сумму более 700 тысяч рублей от представителей коммерческих организаций за «решение вопросов».

Напомним, что Григорий Вишневский курировал сферы образования, культуры, спорта и молодежной политики.