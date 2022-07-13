В 106 владимирских школах и детских садах идет ремонт

В рамках подготовки к предстоящему учебному году продолжаются плановые ремонтные работы в 106 детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования. На эти цели было выделено 93,4 миллиона рублей. Самые значительные средства предназначены на ремонт кровель, замену инженерных коммуникаций, обновление фасадов и внутренних помещений, создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Так, в средней школе № 36 сейчас ремонтируют спортивный зал и часть кровли здания, а в школе №45 отремонтируют фасад спортивного блока школы. Стадион школы № 31 оборудуют современным уличным освещением, в детском саду № 95 ремонтируют овощехранилище, в детском саду № 104 устанавливают безопасное ограждение, во Дворце детского (юношеского) творчества ремонтируют спортивный зал.

По информации управления образования администрации города Владимира, в этом сезоне будут сделаны кровли в детских садах №№ 2, 6, 32, 62, 64, 107, 110, 127, в школах №№ 13, 15, 16, 19, 42, 43, в лицее № 17 и лицее-интернате № 1; в детских садах №№ 6, 14, 24, 48, 72, 75 отремонтируют пищеблоки; в детских садах №№ 22, 43, 45, 50, 59, 71, 84, 109, школах № 7, 11, 22, 31 заменят инженерные коммуникации, в частности, отопления, холодного и горячего водоснабжения, водостоков и санузлов.

А в рамках проекта «Доступная среда», например, в детском саду № 102 и в средней школе № 5 обустраивают пандусы, расширяются дверные проемы, а санузлы адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ремонтные работы планируется завершить до начала учебного года.