Из-за сплошных рубок владимирские леса потеряли 1,8 миллиона тонн углерода

Итоги первого цикла государственной инвентаризации лесов показали, что общий запас углерода в лесах Владимирской области составляет 143,7 миллиона тонн. За год леса региона поглощают до 5,7 миллиона тонн углерода, сообщили в филиале Рослесинфорга «Мослеспроект».

Больше всего углерода накопилось в биомассе живых деревьев, что составило почти 92% от общего показателя всех компонентов леса. В свою очередь древесные породы также накапливают углерод по-разному, однако по итогам инвентаризации его запас в мягколиственных и хвойных древостоях оказался почти одинаковым и составил 41 т/га и 40 т/га соответственно.

«Лес является ключевым участником процесса природной декарбонизации. Ему отводится одна из главных ролей в достижении положительного углеродного баланса. Правильное наращивание площадей лесных насаждений – один из основных векторов принятой в 2021 году стратегии декарбонизации в России», - рассказал директор «Мослеспроекта» Алексей Григорьев.

Инвентаризация лесов также позволяет рассчитать годовые потери углерода в лесных насаждениях. Оценка дается в соответствии с показателями, негативно повлиявшими на леса, а также запасами углерода в них. Так, за прошлый год владимирские леса потеряли до 148,5 тысяч тонн углерода из-за пожаров, а 1,8 миллиона тонн в результате сплошных рубок.