Сельхозпредприятие Ковровского района заплатило 200 тысяч за заросший сорняками участок

В июне 2021 года Управлением Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям проведена проверка сельхозпредприятия, являющегося собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения, площадью 16,6 га, расположенного в Ковровском районе.

Было установлено, что земельный участок частично зарос сорными травами (крапива, бодяк, мать и мачеха и др.) и деревьями и кустарниками (ивняк, американский клен). На заросшей территории обнаружено 5 свалок твердых отходов на общей площади 691 кв.м.

В сентябре ведомство вынесло постановление о совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде штрафа, в размере 200 тысяч рублей.

Не согласившись с постановлением, сельхозпредприятие обратилось сначала в Ковровский, а потом во Владимирский областной суд. Однако постановление оставили без изменения.

18 марта 2022 года сельскохозяйственный кооператив обратился в Управление Россельхознадзора с просьбой о предоставлении рассрочки на максимально возможный срок. Ведомством просьба была удовлетворена. 12 июля юридическим лицом административный штраф оплачен в полном объеме.