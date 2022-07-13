В Гусь-Хрустальном районе столкнулись два грузовика и легковушка

Фото с сайта областного УМВД

12 июля, на 352 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» на территории Гусь – Хрустального района произошло ДТП. Столкнулись два грузовика и легковушка.

По предварительной информации, в 15.50 водитель автомобиля «Хендай», двигаясь по дороге «Гусь - Хрустальный – Лесниково - Купреево», при проезде нерегулируемого перекрестка не уступила дорогу автомобилю «КАМАЗ», из-за этого они столкнулись. От удара грузовой автомобиль отбросило на стоящий автомобиль «Рено» в паре с полуприцепом «Шмитц».

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Рено»– он направлен на амбулаторное лечение. Водителю и пассажиру легкового автомобиля «Хендай» оказана медицинская помощь на месте, сообщает областное УМВД.