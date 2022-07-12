Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 июля 2022 10:37

Во Владимире ВСМЗ восстановит поврежденный крест на Троицкой церкви

В ходе осмотра обнаружилось, что конструкция креста деформировалась
Алексей КОТМЫШЕВ

Троицкая церковь, что находится у Золотых ворот и вмещает в себе музей хрусталя XVIII – XIX веков, нуждается в починке креста. Однако сложность составляет статус объекта, являющегося памятником культурного наследия.

Во Владимир-Суздальском музее-заповеднике сообщили, что как только соответствующий проект будет согласован, крест восстановят, и храму станет выглядеть, как прежде. В ВСМЗ заверили, что все необходимые процедуры проведут в максимально короткие сроки.

Других дефектов в здании Троицкой церкви специалисты не обнаружили.