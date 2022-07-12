Во Владимире ВСМЗ восстановит поврежденный крест на Троицкой церкви

Троицкая церковь, что находится у Золотых ворот и вмещает в себе музей хрусталя XVIII – XIX веков, нуждается в починке креста. Однако сложность составляет статус объекта, являющегося памятником культурного наследия.

Во Владимир-Суздальском музее-заповеднике сообщили, что как только соответствующий проект будет согласован, крест восстановят, и храму станет выглядеть, как прежде. В ВСМЗ заверили, что все необходимые процедуры проведут в максимально короткие сроки.

Других дефектов в здании Троицкой церкви специалисты не обнаружили.