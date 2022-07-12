За прошлую неделю во Владимирской области от клещей пострадало 88 человек

Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области проводится еженедельный мониторинг за инфекциями, передающимися клещами. На 11 июля за прошедшую неделю в лечебно – профилактические организации Владимирской области обратилось 88 человек по поводу присасывания клещей, среди них 21 ребёнок.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (30.03.2022) в больницы области обратилось 1388 человека, среди них 348 детей. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.

С начала сезона лабораторией особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследовано на заражённость возбудителями клещевых инфекций 712 клещей (435 методом ПЦР, 244 методом ИФА), в том числе 554 клеща – снятых с людей, 158 – из объектов окружающей среды.

Среди клещей, снятых с людей, обнаружено положительных находок: 54 – иксодовый клещевой боррелиоз, 1 - моноцитарный эрлихиоз человека, 3 - гранулоцитарный анаплазмоз человека. Среди клещей, взятых из объектов окружающей среды, обнаружено положительных находок: 8 – иксодовый клещевой боррелиоз, 1 - гранулоцитарный анаплазмоз человека.