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Общество12 июля 2022 6:48

За прошлую неделю во Владимирской области от клещей пострадало 88 человек

Среди них 21 ребенок
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области проводится еженедельный мониторинг за инфекциями, передающимися клещами. На 11 июля за прошедшую неделю в лечебно – профилактические организации Владимирской области обратилось 88 человек по поводу присасывания клещей, среди них 21 ребёнок.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (30.03.2022) в больницы области обратилось 1388 человека, среди них 348 детей. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.

С начала сезона лабораторией особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследовано на заражённость возбудителями клещевых инфекций 712 клещей (435 методом ПЦР, 244 методом ИФА), в том числе 554 клеща – снятых с людей, 158 – из объектов окружающей среды.

Среди клещей, снятых с людей, обнаружено положительных находок: 54 – иксодовый клещевой боррелиоз, 1 - моноцитарный эрлихиоз человека, 3 - гранулоцитарный анаплазмоз человека. Среди клещей, взятых из объектов окружающей среды, обнаружено положительных находок: 8 – иксодовый клещевой боррелиоз, 1 - гранулоцитарный анаплазмоз человека.