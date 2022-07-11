Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 июля 2022 13:47

В Гороховце ГУП «ДСУ-3» не модернизировал в срок систему водоснабжения

На руководителя предприятия был наложен крупный штраф
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Гороховецкого района провело проверку исполнения мероприятий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Установлено, что районная администрация заключила договор подряда с ГУП «ДСУ-3» на строительство резервуаров чистой воды насосной станции «Слукино». Также в рамках контракта подрядчик должен был построить участок водопроводной сети и установить на станции насосное оборудование.

Согласно договору, работы должны были завершиться до 1 ноября 2021 года, но в положенный срок ГУП «ДСУ-3» не уложилась. Просрочка составила более 50 дней.

В результате на руководителя предприятия было возбуждено административное дело по факту неисполнения предусмотренных контрактом обязательств.

По результатам рассмотрения дела глава «ДСУ-3» был оштрафован на 170 тысяч рублей.