Во Владимирской области ожидается жара до +32 градусов

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 12 июля во Владимирской области местами ожидается жара, при этом температура воздуха установится на отметках от +30 до +32 градусов по Цельсию.

В связи с жаркой, сухой погодой вероятно возникновение природных пожаров, в том числе торфяников. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуется не разводить открытый огонь и не сжигать мусор, а также траву в районе лесов и населенных пунктов.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров, следует сразу звонить по телефонам «01», «101» или «112».