Между Муромом и Арзамасом временно меняется расписание электричек

Как сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, с 20 по 28 июля изменится расписание поездов Арзамасского направления.

С 23 по 28 июля Поезд № 6075 сообщением «Арзамас-2 – Муром-1» будет отправляться в 12.09 и прибывать на конечную станцию в 14.39. По этим же числам поезд № 6076 сообщением «Муром-1 – Арзамас-2» будет отправляться в 11:30 и прибывать на конечную в 14.00, а электропоезд № 6077 сообщением «Арзамас-2 – Муром-1» будет отправляться в 16.40 и прибывать на конечную станцию в 19.09.

Также в эти числа поменяется расписание поезда №6078 из Мурома до Арзамаса, который проследует таким образом:

До станции Балахониха поезд следует действующим расписанием (отправление в 16:30), далее: Балахониха 18.07-18.08, о.п. Маяк 18.14,5-18.15, о.п.386км 18.19,5-18.20, Костылиха 18.24,5-18.25, о.п. 393км 18.28,5-18.29, Шумлейка 18.33,5-18.34, Слезавка 18.39,5-18.40, о.п. 404 км 18.44,5-18.45, разъезд 408 км 18.52-18.53, разъезд 709 км 18.55,5-18.56, прибытие вА Арзамас-2 в 19.01.

А 20 и 27 июля эти же поезда станут курсировать так:

- Электропоезд № 6075 «Арзамас-2 – Муром-1» будет отправляться в 12.13 и прибывать на конечную станцию в 14.43;

- Электропоезд № 6076 сообщением «Муром-1 – Арзамас-2» будет отправляться в 11.33 и прибывать на конечную станцию в 14.03;

- Электропоезд № 6077 сообщением «Арзамас-2 – Муром-1» будет отправляться в 16.40 и прибывать на конечную станцию в 19.09;

- Электропоезд № 6078 сообщением «Муром-1 – Арзамас-2» будет отправляться в 16:00 и прибывать на конечную станцию в 18:30.

Пассажирам следует учесть эти изменения при планировании своих поездок.