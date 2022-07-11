В Кольчугинском районе один человек пострадал в ДТП с легковой машиной

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 14.30 на 64 километре автодороги «Кольчугино — Александров — Верхние Дворики» водитель «Жигулей» шестой модели, двигаясь со стороны Александрова в сторону Кольчугино не справился с управлением, в результате чего вылетел с трассы в кювет.

После этого легковушка врезалась в дерево и получила серьезные технические повреждения.

На место ДТП выезжали сотрудники Госавтоинспекции, подразделение МЧС, а также бригада «скорой помощи».

Пострадавшего силами ГУ МЧС России по Владимирской области деблокировали из разбитой машины, после чего он был передан медицинским работникам, которые увезли его в больницу.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.