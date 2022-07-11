Жительница Гусь-Хрустального нашла в магазине банковскую карту и купила на деньги продукты

В июне в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» с заявлением о хищении денег с банковского счета обратилась местная жительница. Сотрудникам полиции потерпевшая пояснила, что потеряла карту во время покупок в одном из городских супермаркетов.

- Опросив персонал торговой точки, возможных свидетелей произошедшего, а также изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемой. Ей оказалась 40-летняя местная жительница. Местонахождение женщины было установлено, - сообщили в областном УМВД.

Женщина пояснила, что нашла банковскую карту, но искать ее владельца не стала, решив самостоятельно распорядиться чужими деньгами. Женщина несколько раз использовала карту для оплаты покупок в магазинах, потратив в общей сложности около 3 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража с банковского счета".