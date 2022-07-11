В лесах Владимирской области повреждено 16 процентов деревьев

Результаты, полученные в ходе первого цикла государственной инвентаризации лесов, показали, что в лесах Владимирской области произрастает 1,3 миллиарда деревьев, из них 16% имеют какие-либо повреждения. При этом почти половина – 46,6%, пострадала в ходе механического воздействия. Также сильнее всего на лесных насаждениях негативно сказались болезни – 14,2% и дикие животные – 13,9%, сообщили в филиале Рослесинфорга «Мослеспроект».

На динамику и экологическое состояние лесов влияют промышленные выбросы, избыточная рекреационная нагрузка, пожары, энтомо- и фитовредители и т.д. Процент представителей зеленого океана Владимирской области, которым нанес урон пожар, составил 8,9%.

«Во многом на динамику лесного фонда и его экологический потенциал влияют пожары. Именно от них, наряду со множеством других факторов, зависит состояние леса. Если не сгорел дотла, он полностью восстанавливается самостоятельно, поэтому площадь пожара нельзя приравнивать к площади погибшего леса. Чаще всего лесные пожары возникают ввиду неосторожного обращения человека с огнем. Помимо прочего, угрозу лесу представляют болезни, насекомые-вредители и дикие животные», - рассказал директор «Мослеспроекта» Алексей Григорьев.