В Собинском районе двое детей пострадали в столкновении автомобилей

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 16.00 на 12 километре автодороги «Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики» водитель «Киа» 1982 года рождения, двигаясь со стороны Лакинска, при выезде с второстепенной дороги у поворота на Ставрово, не уступил дорогу ехавшей по главной «Газели», за рулем которой находился водитель 1976 года рождения. В свою очередь, «Газель» врезалась в «Ладу» под управлением молодого человека 1999 года рождения.

В результате ДТП пострадали девочки 2012 и 2013 годов рождения, которые ехали в «Киа». К счастью, травмы оказались не сильными — прибывшие на место врачи оказали им помощь на месте и отпустили домой.

В настоящее время по факту аварии в Госавтоинспекции проводится проверка.