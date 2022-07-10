Во Владимирской области участились ДТП с юными водителями

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, пять подростков, управлявших автомобилями, попали в аварии на территории региона, в этих ДТП пострадало восемь несовершеннолетних. Еще в 16 случаях произошли аварии с детьми-мотоциклистами. В этих авариях травмировались 19 несовершеннолетних. К сожалению, один подросток погиб.

15-летний парень на питбайке разбился насмерть в июне. В ходе проверки было установлено, что ехал он без мотошлема и не имел водительского удостоверения.

В начале июля 17-летний юноша на «Ладе» выехал в кювет и перевернулся. В итоге пострадали трое его несовершеннолетних пассажиров — все они оказались в больнице.

А 6 июля 16-летний парень на «Ладе», также не имеющий водительского удостоверения, вылетел в кювет и врезался в опору линии электропередач. В результате пострадала его 14-летняя пассажирка, которую тоже доставили в больницу.

В полиции напоминают, что родители также несут ответственность за своих детей, колесящих по автодорогам без разрешения. На них может быть составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей. А за передачу несовершеннолетним детям без прав транспортных средств штраф составляет до 30 тысяч рублей. Само управление транспортом без водительского удостоверения наказывается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.