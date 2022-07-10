Во Владимирской области за сутки подтвержден 21 случай коронавируса

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрирован 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

На первом месте в сводке Владимир, где подтверждено восемь заражений, на втором месте Суздальский район с четырьмя случаями, на третьем Гусь-Хрустальный район с тремя заболевшими.

В Муромском и Собинском районах подтверждено по два новых случая заражения коронавирусом, в Ковровском и Мелнковском районах по одному случаю.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 152398 случаев заражения коронавирусной инфекцией.