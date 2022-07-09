На пожаре в Петушинском районе пострадал мужчина

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

8 июля в 16.44 поступило сообщение о пожаре в Петушинском районе. На 105 километре трассы М-7 вблизи п. Машиностроитель загорелся автомобиль.

На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений автомобиль горел на площади 12 километров. На пожаре пострадал мужчина 1977 г.р.

К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.