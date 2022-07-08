Михаил Мишустин распорядился выделить Владимирской области дополнительные средства

По итогам визита Михаила Мишустина во Владимирскую область Министерству просвещения и Министерству финансов поставлена задача проработать возможность выделения средств на строительство школы на 1200 мест в Суздале. Необходимая сумма – до 2,01 млрд рублей должна быть предусмотрена в проекте трёхлетнего федерального бюджета на 2023–2025 годы. Срок выполнения этого поручения – 1 декабря.

Не позднее 1 сентября должен быть подготовлен проект нормативного акта о выделении в 2022 году 72 млн рублей на приобретение оборудования для оснащения и переоснащения Суздальской районной больницы. Также планируется выделить до 220 млн рублей на ремонт этой больницы. О результатах работы необходимо отчитаться до 1 октября.

Михаил Мишустин потребовал обеспечить «безусловное финансирование» для развития коммунальной инфраструктуры и благоустройства в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Суздаля.

Минфин также должен до 1 сентября рассмотреть вопрос о создании на базе Суздальских торговых рядов Всероссийского центра народно-художественных промыслов и ремёсел.

Кроме того, необходимо проработать вопросы капитального ремонта двух мостов через реки Мжара и Каменка, а также улично-дорожной сети в Суздале.

Минэкономразвития до 15 сентября необходимо обеспечить рассмотрение заявки Владимирской области о создании в регионе особой экономической зоны промышленного типа и внести в Правительство проект решения. Минпромторг в свою очередь должен принять решение о включении промышленного парка «ИКСЭл» в реестр промышленных технопарков для получения господдержки.