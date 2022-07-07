В Гусь-Хрустальном районе водитель внедорожника погиб в ДТП с грузовиком

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 6.45 на 380 километре трассы Р-132 водитель большегруза «Скания», мужчина 1984 года рождения, при прохождении правого поворота не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с отечественным внедорожником «Нива».

К сожалению, в результате столкновения водитель легковой машины погиб. Его пассажир 1992 года рождения получил травмы и был доставлен бригадой «скорой помощи» в больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по данному факту проверку, обстоятельства случившегося уточняются.