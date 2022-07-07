Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 июля 2022 13:28

В Гусь-Хрустальном районе водитель внедорожника погиб в ДТП с грузовиком

Авария произошла рано утром 7 июля на трассе Р-132 «Золотое кольцо»
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 6.45 на 380 километре трассы Р-132 водитель большегруза «Скания», мужчина 1984 года рождения, при прохождении правого поворота не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с отечественным внедорожником «Нива».

К сожалению, в результате столкновения водитель легковой машины погиб. Его пассажир 1992 года рождения получил травмы и был доставлен бригадой «скорой помощи» в больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по данному факту проверку, обстоятельства случившегося уточняются.