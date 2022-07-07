Во Владимирской области 7 июля коронавирус подтвержден у 17 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 7 июля лабораторно подтверждено 17 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

7 случаев во Владимире, 4 - в Гусь-Хрустальном, по 1 заболевшему в Ковровском, Александровском, Собинском, Киржачском, Суздальском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 152332 случаев заболевания (41420 сл. в г. Владимире, 16818 сл. в Муромском, 17958 сл. в Ковровском, 5554 сл. в Петушинском, 7335 сл. в Кольчугинском, 9740 сл. в Александровском, 6495 сл. в Юрьев-Польском, 12758 сл. в Гусь-Хрустальном, 1585 сл. в Судогодском, 3325 сл. в Собинском, 1412 сл. в г. Радужный, 5038 сл. в Киржачском, 3222 сл. в Камешковском, 2900 сл. в Гороховецком, 3996 сл. в Меленковском, 5446 сл. в Вязниковском, 5209 сл. в Суздальском, 2121 сл. в Селивановском).