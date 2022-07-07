В Суздале откроется выставка иконописных образов, написанных на горе Афон

7 июля в музейном комплексе «Спасо-Евфимиев монастырь» открывается выставка иконописных образов из собрания ВСМЗ, созданных на Святой Горе Афон в последней четверти XIX века. Две из представленных на выставке иконы воспроизводят прославленные на Афоне чудотворные образы: «Богоматерь Достойно Есть» и «Богоматерь Млекопитательница».

Афон (Святая Гора) – крупнейшее в мире средоточие православного монашества, расположенное в Греции на полуострове Айон-Орос. Иноки стали заселять Афон во второй половине VIII века, Уже в XI столетии документально засвидетельствовано присутствие на Афоне русских монахов. С конца XV века между Афоном и московскими великими князьями и митрополитами были установлены официальные отношения.

В конце XIX – начале XX века русское монашество Святой Горы переживало расцвет. Во многих русских обителях находились иконописные мастерские. Созданные в это время на Святой Горе иконы отличаются особым живописным стилем: высоким художественным уровнем, трогательной нежностью ликов, кротостью образов и тонкой проработкой деталей.