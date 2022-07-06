Во Владимире осудят начальника управления по вопросам миграции УМВД

Как сообщает прокуратура Владимирской области, 6 июля областной прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, которые было возбуждено на начальника управления по вопросам миграции областного главка полиции.

По версии следствия, в октябре 2021 года он получил взятки в размере 80 и 30 тысяч рублей за то, что признал трех иностранцев носителями русского языка с предоставлением им затем гражданства, хотя законных оснований на то не имелось. После получения денег полицейский был задержан сотрудниками регионального главка ФСБ.

Также в ходе следствия было установлено, что в середине того же октября начальник УВМ по просьбе знакомого внес заведомо ложные сведения в официальные документы и признал носителем русского языка женщину, которая владела им недостаточно хорошо. На основании этих документов она затем получила гражданство России.

Сам сотрудник полиции вину признал, на время следствия его заключили под стражу. Уголовное дело предстоит рассматривать Фрунзенскому районному суду, куда оно было направлено с утвержденным обвинительным заключением.

В отделе информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области добавили, что в настоящее время данный сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. В случае установления судом его вины он будет уволен по отрицательным мотивам.