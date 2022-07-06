Во Владимирской области на поддержку семей направлено больше 8 миллиардов рублей

8 июля будет праздноваться День семьи, любви и верности. Всего в нынешнем году семьям нашего региона будет направлено 8,4 млрд. рублей. Непосредственно из областного бюджета - 4,8 миллиарда.

Больше 40 миллионов заложено на единовременные выплаты при рождении детей (на второго ребенка – 5324 руб., на третьего – 10641 руб., при рождении двойни – 17728 руб., при рождении тройни – 129473 руб.). Прогнозируемая численность получателей 5262 человека.

Больше 476 миллионов - на выплаты для детей от 3 до 7 лет. Их размер - 50%, 75% и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка, что составляет 6549 рублей, 9823 рублей и 13097 рублей соответственно. Выплата предусмотрена для 35 тысяч детей.

Больше 167 миллионов - на выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Размер выплаты 13097 рублей. Она предусмотрена для 8,5 тысяч детей.

648 миллионов предусмотрено на ежемесячное пособие детям из малообеспеченных семей. Размер выплаты от 536 до 1072 рублей. Ее получат около 100 тысяч детей. Больше 128 миллионов - на областной материнский капитал (71,4 тысяч рублей). Выплата предусмотрена для 1788 многодетных семей при рождении третьего и последующих детей.

На заседании Законодательного Собрания было предусмотрено 536,5 миллионов рублей на ежемесячной выплаты детям от 8 до 17 лет. Размер выплат от 6549 до 13097 рублей. Ее получат более 44 тысяч детей.

Также бюджетную поддержку получают беременные женщины, кормящие матери, дети (1-3 года) для обеспечения их полноценным питанием по заключению врача. На это предусмотрено более 100 миллионов рублей.

- И, конечно, невозможно забыть о тех, кто является живым примером для всех нас. Речь о супругах, проживших вместе 50, 60 и 70 лет. А таких семей у нас порядка 2,8 тысяч. На выплаты им предусмотрено 28,3 млн. рублей (каждой - по 10 тысяч), - написал в своем телеграме спикер областного парламента Владимир Киселев.