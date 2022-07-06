В Юрьев-Польском районе утонуло два человека

5 июля в селе Поелово Юрьев-Польского района утонуло два человека. По сведениям областного управления МЧС, погибшими стали 60-летняя женщина и 79-летний мужчина-инвалид.

По словам местных жителей, утонувшие были жителями Москвы, в селе Поелово у них была дача. Женщина решила искупаться в местном пруду, однако ей стало плохо. На помощь бросился пожилой мужчина. Однако спасти ее он не сумел и сам пошел ко дну.

С начала лета, по данным спасателей утонуло уже 8 человек, в том числе трое детей. Напомним, что возбуждено уголовное дело по факту утопления 9-летнего ребенка в деревне Одерихино Собинского района.