Во Владимирской области отремонтируют 35 километров трассы «Золотое кольцо»

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», ремонт затронет участки трассы Р-132 Золотое кольцо», проходящие через территорию Судогодского и Гусь-Хрустального районов.

Здесь устроят слои износа на участках с 312 по 332 километр от Веригино до Красного Эха, а также с 349 по 365 километр на обходе Гусь-Хрустального. В настоящее время выполнена ровно половина всех работ.

Сейчас дорожники завершили фрезерование дорожного покрытия на площади 152 тысячи квадратных метров, после чего специалисты приступили к устройству усиливающего слоя толщиной в 3,5 сантиметра. Он повысит устойчивость основания дороги к высоким нагрузкам. Эта работа сейчас тоже выполнена наполовину. В то же время с 311 по 320, с 348 по 351 и с 352 по 358 километры работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия завершены полностью. Одновременно производится приведение в порядок обочин.

Водителям следует помнить, что в районах ремонта действуют ограничения. На участках до одного километра дорога сужается, в отдельных местах организовано реверсивное движение. Максимальная скорость вне населенных пунктов до 50 километров в час, в населенных пунктах — до 40 километров в час.