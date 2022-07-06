В Муромском районе появилась новая площадка ГТО

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В селе Панфилово Муромского района проходит процедуру приёмки новая площадка ГТО. На ней установлены силовые и уличные тренажёры, гимнастические скамьи, турники и брусья. Спортивное оборудование подойдёт не только для подготовки и сдачи норм ГТО, но и для регулярных тренировок.

Напомним, что в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» во Владимирской области созданы уже 13 площадок для подготовки и проведения тестирования населения по видам испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

«Строительство спортивных объектов в небольших населённых пунктах – важное и нужное дело. В этом году начато строительство спортплощадки в посёлке Зимёнки, создание двух площадок ГТО в Муромском и Селивановском районах, до конца июля стартует возведение физкультурно-оздоровительного центра в посёлке Первомайском Ковровского района. В 2023 году планируем построить спортивные площадки в Гороховце, Камешково и Меленках, в посёлке Красный Октябрь Гусь-Хрустального района и селе Бабаево Собинского района, провести реконструкцию здания спорткомплекса посёлка Золотково Гусь-Хрустального района», – сообщил директор департамента физической культуры и спорта Алексей Сипач.