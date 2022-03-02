Жительнице Гусь-Хрустального дали 2,5 года колонии за хранение наркотиков

20-летнюю жительницу Гусь-Хрустального признали виновной в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.

Как сообщает региональный следком, с июня по сентябрь 2021 года девушка хранила в принадлежащей ей хозяйственной постройке наркотические средства общей массой около 600 грамм (96 грамм метадона, 423 грамма мефедрона, 1,35 грамма экстази, 5,9 граммов соли наркотического средства, 58 граммов химического гашиша), которые изъяты из незаконного оборота.

Вину в совершенном преступлении подсудимая признала полностью, в содеянном раскаялась.

С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд приговорил девушку к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Расследование проводилось при участии региональных УФСБ и УМВД.