Во Владимирской области 2 марта коронавирус подтвержден у 683 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 2 марта лабораторно подтверждено 683 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

193 заболевших во Владимире, 91 - в Муромском, 63 - в Ковровском, 53 - в Александровском, 51 - в Вязниковском, 38 - в Юрьев-Польском, 31 - в Кольчугинском, 29 - в Гусь-Хрустальном, 28 - в Собинском, 22 - в Судогодском, 21 - в Камешковском, по 15 - в Гороховецком и Селивановском районах, 12 - в Киржачском, 10 - в Петушинском, 6 - в Меленковском, 4 - в Радужном, 1 - в Суздальском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 137 448 случаев заболевания (37164 сл. в г. Владимире, 14903 сл. в Муромском, 16272 сл. в Ковровском, 5068 сл. в Петушинском, 6946 сл. в Кольчугинском, 9048 сл. в Александровском, 5938 сл. в Юрьев-Польском, 11528 сл. в Гусь-Хрустальном, 1480 сл. в Судогодском, 3115 сл. в Собинском, 1237 сл. в г. Радужный, 4830 сл. в Киржачском, 2959 сл. в Камешковском, 2493 сл. в Гороховецком, 3526 сл. в Меленковском, 4449 сл. в Вязниковском, 4607 сл. в Суздальском, 1885 сл. в Селивановском).