Беженцы из ЛНР и ДНР смогут бесплатно посетить выставки Владимиро-Суздальского музея-заповедника

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Музей-заповедник присоединился к общероссийской акции, направленной на поддержку граждан из ДНР и ЛНР. Для них была проведена экскурсия по экспозициям музейного центра «Палаты». Кроме того, гости посетили Успенский и Дмитриевский соборы.

Также с 1 марта Владимиро-Суздальский музей-заповедник дополнительно начинает проведение собственной культурно-просветительской акции в поддержку граждан, прибывающих из Донецкой и Луганской народных республик. В рамках этой акции граждане из ДНР и ЛНР смогут бесплатно посещать все экспозиции и выставки музея-заповедника.

«Для нас, как для одного из крупнейших музеев России, приоритетно, чтобы культурные ценности, которые находятся во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, были доступны для максимально широкого круга посетителей. И сегодня для нас очень важно, что эти ценности мы можем разделить с жителями Донецкой и Луганской Народных Республик», – сказал генеральный директор музея-заповедника Сергей Рыбаков.