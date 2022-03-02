Во Владимире единые проездные предлагают восстанавливать в ручном режиме

Как сообщает компания «Ситикард», обслуживающая бесконтактные системы проезда в общественном транспорте Владимира, пассажирам, которые 1 и 2 марта столкнулись с тем, что их транспортные карты не считывают валидаторы, необходимо явиться в пункт обслуживания компании, чтобы наладить использование проездного в марте.

В то же время, владимирцы утром 2 марта сообщают, что единые проездные так и не принимаются при попытке оплаты проезда, хотя ранее и «Ситикард» и власти города обещали, что систему восстановят уже к вечеру.

Пассажирам компания готова возместить затраченные на проезд деньги, для чего нужно принести им саму транспортную карту, а также билеты, подтверждающие факт оплаты.