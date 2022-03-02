В Александрове из-за падения башенного края подрядчик должен заплатить 250 тысяч рублей

7 сентября 2021 года на строительной площадке в Александрове вблизи дома №8 по ул. Жулева наклонился, а потом упал башенный кран.

По данному факту заместителем отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору генеральный подрядчик строительства – ООО «ГорСтройСервис» признано виновным в совершении административного правонарушения, выразившегося в нарушении требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта. Ему назначен штраф - 250 тысяч рублей.

Не согласившись с указанным постановлением, директор ООО «ГорСтройСервис» обратился в суд с жалобой, в которой просит заменить административное наказание в виде административного штрафа на предупреждение.

Рассмотрение жалобы назначено на 4 апреля.