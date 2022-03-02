Врачи ОКБ спасли пациента с крайне тяжелой формой гнойного менингоэнцефалита

29-летний житель Вязниковского района больше месяца жаловался на боль в левом ухе, но за медицинской помощью длительное время не обращался, в итоге болезнь перетекла в запущенную стадию.

В январе этого года пациента экстренно госпитализировали в отделение анестезиологии-реанимации Областной клинической больницы. Молодой человек находился в бессознательном состоянии, наблюдались правосторонний гемипарез (потеря чувствительности тела и поражение мышц) и тяжелейшая интоксикация. Ему потребовалось срочное подключение к аппарату ИВЛ.

Областные специалисты оперативно провели комплекс диагностических исследований – МСКТ головного мозга и височных костей, анализы крови, спинномозговой жидкости, УЗИ сердца. Поставлен диагноз – гнойный менингоэнцефалит. В ходе медицинского консилиума принято решение о необходимости санации (оздоровления) первичного очага инфекции – полостей среднего уха слева.

После того как состояние пациента стабилизировалось, его перевели на оперативное лечение в оториноларингологическое отделение. Заведующий отделением Сергей Владимиров провел пациенту санирующую операцию,которая длилась четыре часа и прошла успешно, без осложнений и с явной положительной динамикой.

Спустя две недели пациент был выписан в удовлетворительном состоянии. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.