На пожаре во Владимире эвакуировали 55 человек

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

2 марта в 1.40 в МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме во Владимире (ул. Юбилейная, д. 60). На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений шел дым из квартиры на 1-м этаже 9-этажного дома. Пожарными было сформировано 5 звеньев газодымозащитной службы для эвакуации, спасения людей и тушения пожара.

Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали горение внутренней отделки и имущества на площади 25 квадратных метров. Из подъезда было спасено 25 человек (из них 8 детей). Эвакуировано 55 человек. На пожаре был обнаружен погибший мужчина 1972 года рождения.

К ликвидации пожара привлекалось 8 единиц техники, 25 человека личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.