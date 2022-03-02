Владимир
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика2 марта 2022 5:23

Депутат Законодательного Собрания Владимирской области Анна Кочеляева досрочно сложила полномочия

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Областные парламентарии удовлетворили просьбу депутата Анны Кочеляевой о досрочном сложении полномочий по семейным обстоятельствам.

В Законодательное Собрание Владимирской области седьмого созыва Анна Кочеляева была выдвинута Владимирским региональным отделением партии «Единая Россия». Входила в состав комитета ЗС по социальной политике и здравоохранению.

Заявление о досрочном сложении депутатских полномочий с формулировкой “по семейным обстоятельствам” от Анны Кочеляевой поступило в ЗС 28 февраля. Нынешнему депутатскому корпусу предстоит работать еще больше года, поэтому по двум округам – 12-му (Ковровский и Гороховецкий район), где до осени 2021 года работал получивший мандат Государственной Думы Алексей Говырин, и 16-му во Владимире, где трудилась Анна Кочеляева – будут назначены довыборы.